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Sanofi Aktie

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Marktkap. 96,28 Mrd. EUR

KGV 19,40 Div. Rendite 4,98%
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Symbol SNYNF

UBS AG

Sanofi Neutral

16:36 Uhr
Sanofi Neutral
Aktie in diesem Artikel
Sanofi S.A.
74,14 EUR 0,50 EUR 0,68%
Charts| News| Analysen
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Sanofi von 88 auf 78 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Mit dem neuen Kursziel trage er der jüngsten Einstellung von Pipeline-Projekten des Pharmakonzerns Rechnung, schrieb Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 20:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sanofi Neutral

Unternehmen:
Sanofi S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
74,12 €		 Abst. Kursziel*:
5,23%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
74,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,21%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
93,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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