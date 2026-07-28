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Sanofi Aktie

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72,49 EUR -6,64 EUR -8,39 %
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Marktkap. 95,63 Mrd. EUR

KGV 19,40 Div. Rendite 4,98%
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Bernstein Research

Sanofi Outperform

13:31 Uhr
Sanofi Outperform
Aktie in diesem Artikel
Sanofi S.A.
72,49 EUR -6,64 EUR -8,39%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sanofi auf "Outperform" mit einem Kursziel von 107 Euro belassen. Die neue Konzernchefi unternehme weitere, mutige Schritte, schrieb Justin Smith in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit Blick auf die Resultate des zweiten Quartals und die Anpassung der Entwicklungs-Pipeline des Pharmaunternehmens./mis/rob/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:42 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:42 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sanofi Outperform

Unternehmen:
Sanofi S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
107,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
77,91 €		 Abst. Kursziel*:
37,34%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
72,49 €		 Abst. Kursziel aktuell:
47,61%
Analyst Name:
Justin Smith 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
94,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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