Sanofi Aktie
Marktkap. 95,63 Mrd. EURKGV 19,40 Div. Rendite 4,98%
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
Sanofi Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sanofi auf "Outperform" mit einem Kursziel von 107 Euro belassen. Die neue Konzernchefi unternehme weitere, mutige Schritte, schrieb Justin Smith in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit Blick auf die Resultate des zweiten Quartals und die Anpassung der Entwicklungs-Pipeline des Pharmaunternehmens./mis/rob/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:42 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:42 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sanofi Outperform
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
107,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
77,91 €
|Abst. Kursziel*:
37,34%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
72,49 €
|Abst. Kursziel aktuell:
47,61%
|
Analyst Name:
Justin Smith
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
94,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sanofi S.A.
|14:51
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:31
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:51
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:31
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:51
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:31
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.07.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.06.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|06.07.26
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.