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Meta Platforms (ex Facebook) Aktie

Kaufen
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460,00 EUR -49,70 EUR -9,75 %
STU
530,21 USD -56,99 USD -9,71 %
BTT
finanzen.net zero
Meta Platforms (ex Facebook) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 1,32 Bio. EUR

KGV 28,10 Div. Rendite 0,32%
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DZ BANK

Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen

18:31 Uhr
Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Meta Platforms (ex Facebook)
460,00 EUR -49,70 EUR -9,75%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Meta nach Quartalszahlen von 790 auf 690 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Angekündigte Rekord-Investitionen des Facebook-Konzerns trübten die Bestwerte bei Umsatz und Nutzern, resümierte Ingo Wermann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Prognosen - vor allem für den Free Cashflow - der Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 15:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 15:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen

Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
$ 532,41		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
$ 530,21		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ingo Wermann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 787,14

*zum Zeitpunkt der Analyse

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