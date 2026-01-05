Meta Platforms (ex Facebook) Aktie
Marktkap. 1,32 Bio. EURKGV 28,10 Div. Rendite 0,32%
WKN A1JWVX
ISIN US30303M1027
Symbol META
Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Meta nach Quartalszahlen von 790 auf 690 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Angekündigte Rekord-Investitionen des Facebook-Konzerns trübten die Bestwerte bei Umsatz und Nutzern, resümierte Ingo Wermann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Prognosen - vor allem für den Free Cashflow - der Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 15:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 15:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
$ 532,41
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
$ 530,21
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ingo Wermann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 787,14
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|18:31
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|16:16
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|13:56
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|09:31
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|18:31
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|16:16
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|13:56
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|09:31
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|18:31
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|16:16
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|UBS AG
|13:56
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|09:16
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Hold
|HSBC
|05.12.19
|Meta Platforms (ex Facebook) Reduce
|HSBC
|31.01.19
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|31.10.18
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|12.10.18
|Meta Platforms (ex Facebook) Sell
|Pivotal Research Group
|09:31
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.23
|Meta Platforms (ex Facebook) Halten
|DZ BANK
|27.10.22
|Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.