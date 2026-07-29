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International Consolidated Airlines Aktie

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Bernstein Research

International Consolidated Airlines Outperform

16:11 Uhr
International Consolidated Airlines Outperform
Aktie in diesem Artikel
International Consolidated Airlines S.A.
5,07 EUR -0,05 EUR -0,98%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Das operative Ergebnis der Fluggesellschaft habe den Konsens-Median etwas übertroffen, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Treibstoffkosten hätten das Zahlenwerk der British-Airways-Mutter aber wie erwartet weiterhin belastet./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 06:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 06:50 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Outperform

Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
5,50 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
5,01 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,20 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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