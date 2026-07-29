International Consolidated Airlines Aktie
Marktkap. 22,25 Mrd. EURKGV 6,79 Div. Rendite 1,66%
WKN A1H6AJ
ISIN ES0177542018
Symbol BABWF
International Consolidated Airlines Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Das operative Ergebnis der Fluggesellschaft habe den Konsens-Median etwas übertroffen, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Treibstoffkosten hätten das Zahlenwerk der British-Airways-Mutter aber wie erwartet weiterhin belastet./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 06:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 06:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Outperform
|Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
5,50 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
5,01 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,20 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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