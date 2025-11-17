International Consolidated Airlines Aktie
Marktkap. 19,79 Mrd. EURKGV 6,40 Div. Rendite 2,37%
WKN A1H6AJ
ISIN ES0177542018
Symbol BABWF
International Consolidated Airlines Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) von 350 auf 370 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Auch wenn das dritte Quartal etwas schwächer ausgefallen sei als am Markt erwartet, rechne er - entsprechend dem Konsens - mit einem operativen Ergebnis (Ebit) für 2025 von etwa 5 Milliarden Euro, schrieb Jarrod Castle am Dienstagabend im Nachgang des jüngsten Zwischenberichts. Das Kursziel hob der Analyst an, da er die Bewertungsbasis etwas weiter in die Zukunft verlagert hat./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 18:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com
Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Sell
|Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
3,70 £
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
4,25 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Jarrod Castle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,42 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
