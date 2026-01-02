freenet Aktie
Marktkap. 3,5 Mrd. EURKGV 13,27 Div. Rendite 6,72%
WKN A0Z2ZZ
ISIN DE000A0Z2ZZ5
Symbol FRTAF
freenet Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Freenet auf "Neutral" belassen und ein Kursziel von 29,50 Euro genannt. Die jüngste Quartalsbetrachtung der Preise für Mobiltelefonie und Breitband-Anschlüsse zeigten durchwachsene Trends, wenngleich beim Mobilfunk das Schlimmste in Sachen Preiskampf überstanden sein dürfte, schrieb Polo Tang in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./mis/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: freenet Neutral
|Unternehmen:
freenet AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
29,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
29,26 €
|Abst. Kursziel*:
0,82%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
29,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,68%
|
Analyst Name:
Polo Tang
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
