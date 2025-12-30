freenet-Aktie fester: Rückkaufprogramm abgeschlossen
Der Telekommunikationsdienstleister freenet hat sein im Juni gestartetes Aktienrückkaufprogramm am Dienstag abgeschlossen und dafür insgesamt 60 Millionen Euro ausgegeben.
Zur Verfügung stand ein Volumen von bis zu 100 Millionen Euro. Im Rahmen des Rückkaufprogramms 2025 wurden 2.166.964 eigene Aktien zu einem Durchschnittspreis von 27,69 Euro erworben, wie freenet mitteilte. Dies entspreche 1,82 Prozent des Grundkapitals.
Im XETRA-Handel geht es für die Aktien von freenet zeitweise um 1,09 Prozent nach oben auf 29,66 Euro.
