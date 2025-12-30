DAX24.611 +0,5%Est505.837 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,83 +1,8%Nas23.242 -0,8%Bitcoin75.937 +0,6%Euro1,1724 -0,2%Öl60,55 -0,6%Gold4.389 +1,7%
Unter Maximalvolumen

freenet-Aktie fester: Rückkaufprogramm abgeschlossen

02.01.26 10:24 Uhr
Der Telekommunikationsdienstleister freenet hat sein im Juni gestartetes Aktienrückkaufprogramm am Dienstag abgeschlossen und dafür insgesamt 60 Millionen Euro ausgegeben.

Zur Verfügung stand ein Volumen von bis zu 100 Millionen Euro. Im Rahmen des Rückkaufprogramms 2025 wurden 2.166.964 eigene Aktien zu einem Durchschnittspreis von 27,69 Euro erworben, wie freenet mitteilte. Dies entspreche 1,82 Prozent des Grundkapitals.

Im XETRA-Handel geht es für die Aktien von freenet zeitweise um 1,09 Prozent nach oben auf 29,66 Euro.

Analysen zu freenet AG

DatumRatingAnalyst
08.12.2025freenet OutperformBernstein Research
10.11.2025freenet KaufenDZ BANK
06.11.2025freenet NeutralUBS AG
06.11.2025freenet BuyWarburg Research
06.11.2025freenet OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08.12.2025freenet OutperformBernstein Research
10.11.2025freenet KaufenDZ BANK
06.11.2025freenet BuyWarburg Research
06.11.2025freenet OutperformBernstein Research
10.10.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
06.11.2025freenet NeutralUBS AG
28.08.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
07.08.2025freenet NeutralUBS AG
30.06.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
17.06.2025freenet HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
01.10.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
18.06.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
05.03.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
04.11.2022freenet SellUBS AG

