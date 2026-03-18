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Goldman Sachs Group Inc.

freenet Sell

08:36 Uhr
freenet Sell
Aktie in diesem Artikel
freenet AG
27,16 EUR 0,00 EUR 0,00%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Freenet von 26 auf 24 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Andrew Lee passte seine Schätzungen am Mittwochnachmittag an die jüngsten Quartalszahlen sowie aktuelle Geschäftstrends und den Ausblick an. An seiner Verkaufsempfehlung für die Aktie des Mobilfunkanbieters ändert sich nichts./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 13:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: freenet Sell

Unternehmen:
freenet AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
27,32 €		 Abst. Kursziel*:
-12,15%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
27,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,63%
Analyst Name:
Andrew Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu freenet AG

08:36 freenet Sell Goldman Sachs Group Inc.
17.03.26 freenet Equal Weight Barclays Capital
12.03.26 freenet Halten DZ BANK
06.03.26 freenet Sell UBS AG
26.02.26 freenet Equal Weight Barclays Capital
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EQS Group EQS-CMS: freenet AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: freenet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: freenet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: freenet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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