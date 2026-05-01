Delivery Hero Aktie
Marktkap. 6,22 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Delivery Hero von 35,10 auf 35,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Fundamentaldaten des Essenslieferanten besserten sich, schrieb Andrew Ross in der am Freitag veröffentlichten Analyse. Die nächsten Wochen würden interessant mit der bevorstehenden Hauptversammlung und dem wohl Anfang Juni anstehenden Strategie-Update./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 16:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
35,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
20,57 €
|Abst. Kursziel*:
72,58%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
20,38 €
|Abst. Kursziel aktuell:
74,19%
|
Analyst Name:
Andrew Ross
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Delivery Hero
|08:11
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|02.05.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:11
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|02.05.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:11
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|02.05.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.06.22
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|14.02.22
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|07.01.19
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|13.11.18
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|09.04.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|02.03.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Delivery Hero Neutral
|Citigroup Corp.