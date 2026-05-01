Barclays Capital

Delivery Hero Overweight

08:11 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Delivery Hero von 35,10 auf 35,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Fundamentaldaten des Essenslieferanten besserten sich, schrieb Andrew Ross in der am Freitag veröffentlichten Analyse. Die nächsten Wochen würden interessant mit der bevorstehenden Hauptversammlung und dem wohl Anfang Juni anstehenden Strategie-Update./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 16:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero