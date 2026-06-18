Siemens Energy Aktie
Marktkap. 138,34 Mrd. EURKGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
Siemens Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Sollte sich der Energietechnikkonzern wie im "Manager Magazin" berichtet vom Geschäft mit Kompressoren und Dampfturbinen trennen, würden die Aktionäre davon profitieren, schrieb Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Siemens Energy könnte sich damit auf das Thema Elektrifizierung konzentrieren und seine Aktivitäten im Bereich Öl und Gas loswerden, was das Margenprofil verbessern würde. Auch die Konzernstruktur würde sich vereinfachen und damit besser vergleichbar mit der von Konkurrent GE Vernova werden, was den Bewertungsrückstand auf diesen verringern könnte./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens Energy AG
Zusammenfassung: Siemens Energy Buy
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
200,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
170,58 €
|Abst. Kursziel*:
17,25%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
169,66 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,88%
|
Analyst Name:
Gael de-Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
194,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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