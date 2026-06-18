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Symbol SMEGF

Deutsche Bank AG

Siemens Energy Buy

10:21 Uhr
Siemens Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Sollte sich der Energietechnikkonzern wie im "Manager Magazin" berichtet vom Geschäft mit Kompressoren und Dampfturbinen trennen, würden die Aktionäre davon profitieren, schrieb Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Siemens Energy könnte sich damit auf das Thema Elektrifizierung konzentrieren und seine Aktivitäten im Bereich Öl und Gas loswerden, was das Margenprofil verbessern würde. Auch die Konzernstruktur würde sich vereinfachen und damit besser vergleichbar mit der von Konkurrent GE Vernova werden, was den Bewertungsrückstand auf diesen verringern könnte./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / 07:58 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Buy

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
170,58 €		 Abst. Kursziel*:
17,25%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
169,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,88%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
194,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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