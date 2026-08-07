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Marktkap. 1,59 Mrd. EUR

KGV 16,23 Div. Rendite 0,10%
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WKN A1K023

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DZ BANK

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Verkaufen

07.08.26
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Verkaufen
Aktie in diesem Artikel
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Suss Microtec nach Zahlen zum zweiten Quartal von 80 auf 72 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der starke Auftragseingang des Halbleiterzulieferers sichere zwar eine bessere Berechenbarkeit der Umsatzentwicklung bis weit in das kommende Jahr hinein, schrieb Armin Kremser in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Zudem seien neue Produktlinien etwa in den Bereichen Waferreinigung und Projektionsscanner gut angelaufen und diversifizierten das Produktportfolio. Allerdings spreche die anhaltende Bewertungskompression im gesamten Sektor noch nicht für ein attraktives Wiedereinstiegsniveau./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 16:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 17:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SUSS MicroTec SE

Zusammenfassung: SUSS MicroTec Verkaufen

Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen		 Kurs*:
79,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Verkaufen		 Kurs aktuell:
83,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Armin Kremser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
108,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

07.08.26 SUSS MicroTec Verkaufen DZ BANK
07.08.26 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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