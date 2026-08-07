RBC Capital Markets

Airbus SE Outperform

07.08.26

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Der Flugzeugbauer habe im Juli mit 67 genauso viele Jets ausgeliefert wie im Vorjahresmonat, schrieb Ken Herbert in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Fokus liege auf der Steigerung der Produktion im zweiten Halbjahr./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 11:24 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 11:24 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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