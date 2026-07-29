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Symbol EADSF

UBS AG

Airbus SE Buy

12:06 Uhr
Airbus SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
208,50 EUR 5,40 EUR 2,66%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus nach einem Treffen mit Top-Managern des Flugzeugherstellers auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Vorstands- und Finanzchef hätten sich offen zu einem neuen Flugzeugmodell geäußert, das zum Ende des Jahrzehnts auf den Markt kommen könnte, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer Studie am Montag. Zuvor aber müssten die Zulieferketten gesichert werden./ck/rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Zusammenfassung: Airbus Buy

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
240,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
207,60 €		 Abst. Kursziel*:
15,61%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
208,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,11%
Analyst Name:
Ian Douglas-Pennant 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
230,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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