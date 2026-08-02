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Bernstein Research

Stabilus SE Outperform

11:31 Uhr
Stabilus SE Outperform
Aktie in diesem Artikel
Stabilus SE
15,06 EUR 0,78 EUR 5,46%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Stabilus nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Stephen Reitman schrieb in einer am Montag vorliegenden Studie, dass Übernahmeaktivitäten einen negativen Einfluss auf das Umsatzwachstum gehabt hätten. Was die im Juli schon konkretisierten Jahres-Zielspannen betrifft, sieht er den Analystenkonsens beim Umsatz und der bereinigten operativen Marge (Ebit) mit 1,18 Milliarden Euro beziehungsweise 10,6 Prozent etwas über den aktuellen Prognosen./rob/tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 05:49 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 05:49 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Stabilus

Zusammenfassung: Stabilus Outperform

Unternehmen:
Stabilus SE		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
14,80 €		 Abst. Kursziel*:
89,19%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
15,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
85,92%
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stabilus SE

11:31 Stabilus Outperform Bernstein Research
30.07.26 Stabilus Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.05.26 Stabilus Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.26 Stabilus Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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EQS Group EQS-PVR: Stabilus SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Stabilus SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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