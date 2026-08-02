Stabilus Aktie
Marktkap. 355,19 Mio. EURKGV 26,32 Div. Rendite 1,42%
WKN STAB1L
ISIN DE000STAB1L8
Stabilus SE Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Stabilus nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Stephen Reitman schrieb in einer am Montag vorliegenden Studie, dass Übernahmeaktivitäten einen negativen Einfluss auf das Umsatzwachstum gehabt hätten. Was die im Juli schon konkretisierten Jahres-Zielspannen betrifft, sieht er den Analystenkonsens beim Umsatz und der bereinigten operativen Marge (Ebit) mit 1,18 Milliarden Euro beziehungsweise 10,6 Prozent etwas über den aktuellen Prognosen./rob/tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 05:49 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 05:49 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Stabilus
Zusammenfassung: Stabilus Outperform
|Unternehmen:
Stabilus SE
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
14,80 €
|Abst. Kursziel*:
89,19%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
15,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
85,92%
|
Analyst Name:
Stephen Reitman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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