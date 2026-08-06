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WKN A3H233

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Symbol HMBRF

Warburg Research

HAMBORNER REIT Buy

04.08.26
HAMBORNER REIT Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBORNER REIT
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hamborner Reit nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,15 Euro belassen. Die Zahlen lägen im Rahmen der Erwartungen und den Ausblick habe die Immobiliengruppe bestätigt, schrieb Philipp Kaiser in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: hamborner REIT

Zusammenfassung: HAMBORNER REIT Buy

Unternehmen:
HAMBORNER REIT		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
7,15 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
4,32 €		 Abst. Kursziel*:
65,51%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
4,37 €		 Abst. Kursziel aktuell:
63,80%
Analyst Name:
Philipp Kaiser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,08 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HAMBORNER REIT

04.08.26 HAMBORNER REIT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.26 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
07.05.26 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
06.03.26 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
26.02.26 HAMBORNER REIT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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