HOCHTIEF Aktie
Marktkap. 33,35 Mrd. EURKGV 28,10 Div. Rendite 1,96%
WKN 607000
ISIN DE0006070006
Symbol HOCFF
HOCHTIEF Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hochtief von 493 auf 487 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Katherine Hearne passte ihre Schätzungen für den Baukonzern und seine spanische Mutter ACS am Montag an die starken Resultate des zweiten Quartals an. Mit Blick auf Hochtief hob sie die Outperformance der US-Tochter Turner aufgrund des Wachstums im Geschäft mit KI-Rechenzentren hervor./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 17:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 18:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HOCHTIEF Equal Weight
|Unternehmen:
HOCHTIEF AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
487,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
453,60 €
|Abst. Kursziel*:
7,36%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
453,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,32%
|
Analyst Name:
Katherine Hearne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
494,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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