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HOCHTIEF Aktie

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453,80 EUR +6,60 EUR +1,48 %
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Marktkap. 33,35 Mrd. EUR

KGV 28,10 Div. Rendite 1,96%
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Barclays Capital

HOCHTIEF Equal Weight

10:16 Uhr
HOCHTIEF Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
HOCHTIEF AG
453,80 EUR 6,60 EUR 1,48%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hochtief von 493 auf 487 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Katherine Hearne passte ihre Schätzungen für den Baukonzern und seine spanische Mutter ACS am Montag an die starken Resultate des zweiten Quartals an. Mit Blick auf Hochtief hob sie die Outperformance der US-Tochter Turner aufgrund des Wachstums im Geschäft mit KI-Rechenzentren hervor./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 17:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 18:02 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HOCHTIEF Equal Weight

Unternehmen:
HOCHTIEF AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
487,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
453,60 €		 Abst. Kursziel*:
7,36%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
453,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,32%
Analyst Name:
Katherine Hearne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
494,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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