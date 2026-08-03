Beiersdorf Aktie
Marktkap. 17,49 Mrd. EURKGV 22,05 Div. Rendite 1,07%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
Beiersdorf Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf nach vorläufigen Halbjahreszahlen und einer Gewinnwarnung mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Outperform" belassen. Die gesenkten Zielvorgaben für 2026 implizierten eine um fünf Prozentpunkte niedrigere Profitabilität in der Konsumsparte im zweiten Halbjahr, schrieb Callum Elliott am Montag. Das sorge mit Blick auf 2027 für große Unsicherheit./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 17:46 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 03:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Beiersdorf Outperform
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
78,08 €
|Abst. Kursziel*:
21,67%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
78,16 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,55%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
79,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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