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Bernstein Research

Beiersdorf Outperform

09:16 Uhr
Beiersdorf Outperform
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Beiersdorf AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf nach vorläufigen Halbjahreszahlen und einer Gewinnwarnung mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Outperform" belassen. Die gesenkten Zielvorgaben für 2026 implizierten eine um fünf Prozentpunkte niedrigere Profitabilität in der Konsumsparte im zweiten Halbjahr, schrieb Callum Elliott am Montag. Das sorge mit Blick auf 2027 für große Unsicherheit./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 17:46 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 03:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Beiersdorf Outperform

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
78,08 €		 Abst. Kursziel*:
21,67%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
78,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,55%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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