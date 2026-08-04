Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 179,27 Mrd. EURKGV 14,11 Div. Rendite 3,60%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 332 dänischen Kronen belassen. Um nicht-operative Effekte bereinigt, habe der Umsatz die Konsensschätzung weniger deutlich überboten als es auf den ersten Blick der Fall sei, schrieb Matthew Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der mit dem oral zu verabreichenden Medikament Wegovy erzielte Umsatz liege leicht unter der Konsensprognose./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 19:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Novo Nordisk
Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
332,00 DKK
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
39,49 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Matthew Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
282,75 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
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