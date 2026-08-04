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Symbol NONOF

UBS AG

Novo Nordisk Neutral

11:16 Uhr
Novo Nordisk Neutral
Aktie in diesem Artikel
Novo Nordisk
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 332 dänischen Kronen belassen. Um nicht-operative Effekte bereinigt, habe der Umsatz die Konsensschätzung weniger deutlich überboten als es auf den ersten Blick der Fall sei, schrieb Matthew Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der mit dem oral zu verabreichenden Medikament Wegovy erzielte Umsatz liege leicht unter der Konsensprognose./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 19:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Novo Nordisk

Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
332,00 DKK
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
39,49 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
282,75 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

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31.07.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.07.26 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
13.07.26 Novo Nordisk Neutral UBS AG
30.06.26 Novo Nordisk Hold Jefferies & Company Inc.
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