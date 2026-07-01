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Symbol NONOF

Deutsche Bank AG

Novo Nordisk Hold

12:26 Uhr
Novo Nordisk Hold
Aktie in diesem Artikel
Novo Nordisk
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Hold" mit einem Kursziel von 290 dänischen Kronen belassen. Auch wenn weder die Unternehmensziele noch die Konsensschätzungen dies reflektierten, dürfte die Erwartung eines möglichen "Medicare-Schubs" bei den Verschreibungen der Novo-Abnehmpräparate in den USA ein Grund für die jüngste Kursrally gewesen sein, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings sei dieser "Schub" bislang nicht erkennbar, und er sei auch nicht sonderlich optimistisch, dass es in den kommenden Wochen dazu kommen werde./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 08:20 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Novo Nordisk

Zusammenfassung: Novo Nordisk Hold

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
290,00 DKK
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
44,52 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
282,75 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

12:26 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
13.07.26 Novo Nordisk Neutral UBS AG
30.06.26 Novo Nordisk Hold Jefferies & Company Inc.
29.06.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.06.26 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
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