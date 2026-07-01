Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 195,62 Mrd. EURKGV 14,11 Div. Rendite 3,60%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Hold" mit einem Kursziel von 290 dänischen Kronen belassen. Auch wenn weder die Unternehmensziele noch die Konsensschätzungen dies reflektierten, dürfte die Erwartung eines möglichen "Medicare-Schubs" bei den Verschreibungen der Novo-Abnehmpräparate in den USA ein Grund für die jüngste Kursrally gewesen sein, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings sei dieser "Schub" bislang nicht erkennbar, und er sei auch nicht sonderlich optimistisch, dass es in den kommenden Wochen dazu kommen werde./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 08:20 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Novo Nordisk
Zusammenfassung: Novo Nordisk Hold
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
290,00 DKK
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
44,52 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
282,75 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novo Nordisk
|12:26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|30.06.26
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|12:26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|30.06.26
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.26
|Novo Nordisk Underperform
|Bernstein Research
|06.05.26
|Novo Nordisk Underperform
|Bernstein Research
|03.02.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|30.06.26
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG