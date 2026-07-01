Fresenius Aktie
Marktkap. 23,5 Mrd. EURKGV 21,83 Div. Rendite 2,14%
WKN 578560
ISIN DE0005785604
Symbol FSNUF
Fresenius SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Falko Friedrichs rechnet mit einem guten zweiten Quartal des Medizin- und Gesundheitskonzerns, wie er in einer Einschätzung vom Montag schrieb. Die Prognose für das Ergebnis je Aktie dürfte Fresenius anheben./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 08:20 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius
Zusammenfassung: Fresenius Buy
|Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
42,42 €
|Abst. Kursziel*:
29,66%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
42,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,11%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,18 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|09:51
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|03.06.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|09:51
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|03.06.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|09:51
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|03.06.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|02.11.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.02.21
|Fresenius Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
|Fresenius Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.