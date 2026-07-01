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Symbol FSNUF

Deutsche Bank AG

Fresenius SECo Buy

09:51 Uhr
Fresenius SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
42,60 EUR 1,18 EUR 2,85%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Falko Friedrichs rechnet mit einem guten zweiten Quartal des Medizin- und Gesundheitskonzerns, wie er in einer Einschätzung vom Montag schrieb. Die Prognose für das Ergebnis je Aktie dürfte Fresenius anheben./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 08:20 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius

Zusammenfassung: Fresenius Buy

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
42,42 €		 Abst. Kursziel*:
29,66%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
42,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,11%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,18 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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