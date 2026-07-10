Fresenius Aktie
Marktkap. 23,98 Mrd. EURKGV 21,83 Div. Rendite 2,14%
WKN 578560
ISIN DE0005785604
Symbol FSNUF
Fresenius SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Die Gesundheitsreform der Bundesregierung sei positiv für den Krankenhausbetreiber, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Für Helios dürften die Kosteneinsparungen schwerer wiegen als der Gegenwind beim Umsatz. Die Reform beseitige zudem viele Unsicherheiten./niw/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fresenius Buy
|Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
42,06 €
|Abst. Kursziel*:
30,77%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
41,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,14%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,18 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|11:51
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|11:11
|Fresenius Buy
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|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|03.06.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|02.06.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|11:11
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|03.06.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|02.06.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|11:11
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|03.06.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|02.06.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Bernstein Research
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|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.