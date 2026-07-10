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Symbol FSNUF

Deutsche Bank AG

Fresenius SECo Buy

11:51 Uhr
Fresenius SECo Buy
Aktie in diesem Artikel
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
41,94 EUR -0,57 EUR -1,34%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Die Gesundheitsreform der Bundesregierung sei positiv für den Krankenhausbetreiber, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Für Helios dürften die Kosteneinsparungen schwerer wiegen als der Gegenwind beim Umsatz. Die Reform beseitige zudem viele Unsicherheiten./niw/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fresenius Buy

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
42,06 €		 Abst. Kursziel*:
30,77%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
41,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,14%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,18 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

11:51 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
11:11 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
16.06.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
03.06.26 Fresenius Buy UBS AG
02.06.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
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