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DocMorris Aktie

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10,17 EUR +0,87 EUR +9,30 %
STU
9,38 CHF +0,80 CHF +9,32 %
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Marktkap. 454,46 Mio. EUR

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Deutsche Bank AG

DocMorris Buy

09:41 Uhr
DocMorris Buy
Aktie in diesem Artikel
DocMorris AG (ex Zur Rose)
10,17 EUR 0,87 EUR 9,30%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für DocMorris von 5,50 auf 11,50 Franken angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Ergebnisse des zweiten Quartals dürften positiv überraschen, schrieb Jan Koch in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Der Experte sieht auch Potenzial für eine Anhebung der Jahresprognosen der Versand-Apotheke. Das Risiko einer Kapitalmaßnahme sei gesunken und der Fokus der Anleger richte sich zunehmend auf das Gewinnwachstum und die Verbesserungen beim Barmittelzufluss. Zudem werde das Potenzial des Online-Arzt-Service TeleClinic weiterhin unterschätzt./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 08:09 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DocMorris Buy

Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
11,50 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
9,44 CHF		 Abst. Kursziel*:
21,76%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
9,38 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
22,60%
Analyst Name:
Jan Koch 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,91 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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