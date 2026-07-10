DocMorris Aktie
Marktkap. 454,46 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0Q6J0
ISIN CH0042615283
Symbol ZRSEF
DocMorris Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für DocMorris von 5,50 auf 11,50 Franken angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Ergebnisse des zweiten Quartals dürften positiv überraschen, schrieb Jan Koch in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Der Experte sieht auch Potenzial für eine Anhebung der Jahresprognosen der Versand-Apotheke. Das Risiko einer Kapitalmaßnahme sei gesunken und der Fokus der Anleger richte sich zunehmend auf das Gewinnwachstum und die Verbesserungen beim Barmittelzufluss. Zudem werde das Potenzial des Online-Arzt-Service TeleClinic weiterhin unterschätzt./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 08:09 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com
Zusammenfassung: DocMorris Buy
|Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
11,50 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
9,44 CHF
|Abst. Kursziel*:
21,76%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
9,38 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
22,60%
|
Analyst Name:
Jan Koch
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,91 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Jefferies & Company Inc.
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|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
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|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|09:41
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.03.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|26.01.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|22.04.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|20.04.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|23.03.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG