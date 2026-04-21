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Symbol ZRSEF

Barclays Capital

DocMorris Equal Weight

12:26 Uhr
DocMorris Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
DocMorris AG (ex Zur Rose)
8,01 EUR 0,20 EUR 2,56%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DocMorris von 6 auf 8 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Nach den Jahres- und Erstquartalszahlen sowie hinsichtlich des Ausblicks von Konkurrent DocMorris habe er seine Bewertungsmodelle für die Online-Apotheken überarbeitet, schrieb Guillaume Galland in einer am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung. Bei Redcare senkte er seine Umsatzprognosen für 2026 sowie 2027 um 7 beziehungsweise 12 Prozent. Für DocMorris revidierte Galland die entsprechenden Schätzungen nur um 1 beziehungsweise 2 Prozent nach unten./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 21:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DocMorris Equal Weight

Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
8,00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
7,30 CHF		 Abst. Kursziel*:
9,51%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
7,37 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
8,62%
Analyst Name:
Guillaume Galland 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,32 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

12:26 DocMorris Equal Weight Barclays Capital
21.04.26 DocMorris Sell UBS AG
20.04.26 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
17.04.26 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
17.04.26 DocMorris Equal Weight Barclays Capital
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