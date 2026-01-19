DocMorris Aktie
Marktkap. 344,18 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0Q6J0
ISIN CH0042615283
Symbol ZRSEF
DocMorris Add
Aktie in diesem Artikel
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat DocMorris nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 10 Franken belassen. Die Umsatzentwicklung der Online-Apotheke sei gut ausgefallen, schrieb Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion. Der entscheidende Kursfaktor für die Aktie sei aber die ein wenig enttäuschende Entwicklung des Geschäfts mit rezeptpflichtigen Medikamenten in Deutschland./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 09:11 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: DocMorris Add
|Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|Analyst:
Baader Bank
|Kursziel:
10,00 CHF
|Rating jetzt:
Add
|Kurs*:
5,91 CHF
|Abst. Kursziel*:
69,06%
|Rating vorher:
Add
|Kurs aktuell:
6,05 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
65,29%
|
Analyst Name:
Volker Bosse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,27 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|11:51
|DocMorris Add
|Baader Bank
|10:21
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|08:56
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|06.01.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|11:51
|DocMorris Add
|Baader Bank
|10:21
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|08:56
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|06.01.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|11:51
|DocMorris Add
|Baader Bank
|08:56
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|DocMorris Add
|Baader Bank
|16.10.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|11.11.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|17.10.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.10.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|26.09.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|10:21
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|16.01.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|06.01.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|17.10.25
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital