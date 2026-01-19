DAX 24.663 -1,2%ESt50 5.873 -0,9%MSCI World 4.460 -1,1%Top 10 Crypto 11,99 -4,0%Nas 23.121 -1,7%Bitcoin 77.868 -2,1%Euro 1,1720 +0,6%Öl 64,87 +1,1%Gold 4.736 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Ryanair A1401Z adidas A1EWWW Lufthansa 823212 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zollkonflikt: DAX in Rot -- Wall Street startet tiefer -- Henkel mit möglichem Erwerb von Stahl Holdings -- Apple, Amazon, DroneShield, Rüstungstitel, Ryanair, LVMH, BYD, Hypoport, NVIDIA im Fokus
Top News
OHB: Zwei-Milliarden-Marke in Sicht OHB: Zwei-Milliarden-Marke in Sicht
NVIDIA-Aktie: Überraschendes Importverbot in Shenzhen könnte KI-Rally ausbremsen NVIDIA-Aktie: Überraschendes Importverbot in Shenzhen könnte KI-Rally ausbremsen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

DocMorris Aktie

Kaufen
Verkaufen
DocMorris Aktien-Sparplan
6,50 EUR -0,53 EUR -7,48 %
STU
6,05 CHF -0,41 CHF -6,27 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 344,18 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0Q6J0

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0042615283

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ZRSEF

Baader Bank

DocMorris Add

11:51 Uhr
DocMorris Add
Aktie in diesem Artikel
DocMorris AG (ex Zur Rose)
6,50 EUR -0,53 EUR -7,48%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat DocMorris nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 10 Franken belassen. Die Umsatzentwicklung der Online-Apotheke sei gut ausgefallen, schrieb Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion. Der entscheidende Kursfaktor für die Aktie sei aber die ein wenig enttäuschende Entwicklung des Geschäfts mit rezeptpflichtigen Medikamenten in Deutschland./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 09:11 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DocMorris Add

Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
10,00 CHF
Rating jetzt:
Add		 Kurs*:
5,91 CHF		 Abst. Kursziel*:
69,06%
Rating vorher:
Add		 Kurs aktuell:
6,05 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
65,29%
Analyst Name:
Volker Bosse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,27 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

11:51 DocMorris Add Baader Bank
10:21 DocMorris Equal Weight Barclays Capital
08:56 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
16.01.26 DocMorris Equal Weight Barclays Capital
06.01.26 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

dpa-afx Vorläufige Zahlen DocMorris-Aktie von höherem Verlust belastet: Kräftiges Wachstum dank E-Rezept in Deutschland DocMorris-Aktie von höherem Verlust belastet: Kräftiges Wachstum dank E-Rezept in Deutschland
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: DocMorris weiter unter Druck nach Zahlen - Redcare auch
finanzen.net SIX-Handel SPI am Mittag schwächer
EQS Group DocMorris erzielt 2025 Umsatzplus von 11.1 Prozent – starkes viertes Quartal
finanzen.net Zurückhaltung in Zürich: SPI liegt zum Start des Montagshandels im Minus
finanzen.net Schwacher Wochentag in Zürich: SPI präsentiert sich zum Handelsende schwächer
finanzen.net SPI-Titel DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DocMorris von vor einem Jahr bedeutet
finanzen.net Handel in Zürich: SPI beendet die Dienstagssitzung mit Gewinnen
finanzen.net Optimismus in Zürich: SPI-Anleger greifen am Nachmittag zu
EQS Group DocMorris achieves 11.1 per cent revenue growth in 2025 – strong fourth quarter
EQS Group DocMorris accelerates sequential Rx growth and increases non-Rx revenue
EQS Group DocMorris increases Rx revenue by over 40 per cent in the first half of the year and continues to expand its health ecosystem
EQS Group DocMorris AG: Federal Court of Justice confirms admissibility of prescription bonuses
EQS Group gematik extends DocMorris CardLink approval until January 2027
EQS Group DocMorris AG: ECJ Ruling on advertising for prescription medicines
EQS Group DocMorris grows 6.7 per cent in 2024 and accelerates Rx growth in the fourth quarter
RSS Feed
DocMorris AG (ex Zur Rose) zu myNews hinzufügen