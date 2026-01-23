DocMorris Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DocMorris auf "Hold" mit einem Kursziel von 7 Franken belassen. Analyst Jan Koch aktualisierte nach den vorgelegten Umsatzzahlen laut einer am Montag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für die Versandapotheke. So senkte er seine Prognosen für die Verschreibungszahlen in den Folgejahren erneut. Dies habe zu einer Reduzierung der Konzernumsatzprognose für 2026 und darüber hinaus geführt sowie einer Senkung der Ergebnisprognose im mittleren einstelligen Prozentbereich./ck/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
