DocMorris Aktie

Deutsche Bank AG

DocMorris Hold

10:21 Uhr
Aktie in diesem Artikel
DocMorris AG (ex Zur Rose)
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DocMorris auf "Hold" mit einem Kursziel von 7 Franken belassen. Analyst Jan Koch aktualisierte nach den vorgelegten Umsatzzahlen laut einer am Montag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für die Versandapotheke. So senkte er seine Prognosen für die Verschreibungszahlen in den Folgejahren erneut. Dies habe zu einer Reduzierung der Konzernumsatzprognose für 2026 und darüber hinaus geführt sowie einer Senkung der Ergebnisprognose im mittleren einstelligen Prozentbereich./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: DocMorris Hold

Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
7,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
5,68 CHF		 Abst. Kursziel*:
23,24%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
5,49 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
27,50%
Analyst Name:
Jan Koch 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,10 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

10:21 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
21.01.26 DocMorris Sell UBS AG
21.01.26 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
21.01.26 DocMorris Equal Weight Barclays Capital
20.01.26 DocMorris Add Baader Bank
mehr Analysen

Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

finanzen.net Schwache Performance in Zürich: SPI fällt letztendlich zurück
dpa-afx Redcare Pharmacy-Aktie auf Talfahrt: Rossmann-Einstieg setzt unter Druck
finanzen.net Börse Zürich in Rot: SPI in Rot
finanzen.net Handel in Zürich: SPI präsentiert sich am Mittag schwächer
finanzen.net SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DocMorris von vor 3 Jahren angefallen
finanzen.net Donnerstagshandel in Zürich: Börsianer lassen SPI letztendlich steigen
finanzen.net SIX-Handel: Anleger lassen SPI am Nachmittag steigen
finanzen.net Handel in Zürich: So bewegt sich der SPI am Mittwochmittag
EQS Group DocMorris achieves 11.1 per cent revenue growth in 2025 – strong fourth quarter
EQS Group DocMorris accelerates sequential Rx growth and increases non-Rx revenue
EQS Group DocMorris increases Rx revenue by over 40 per cent in the first half of the year and continues to expand its health ecosystem
EQS Group DocMorris AG: Federal Court of Justice confirms admissibility of prescription bonuses
EQS Group gematik extends DocMorris CardLink approval until January 2027
EQS Group DocMorris AG: ECJ Ruling on advertising for prescription medicines
