DocMorris Aktie
Marktkap. 338,74 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0Q6J0
ISIN CH0042615283
Symbol ZRSEF
DocMorris Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DocMorris von 7 auf 6 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Eckdaten der Online-Apotheke für das vierte Quartal seien uneinheitlich ausgefallen, schrieb Sarah Roberts in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Kommentare zum OTC-Markt im vierten Quartal in Deutschland zeigten ein starkes Wachstum. Im Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten habe sich das Wachstum allerdings verlangsamt und impliziere Marktanteilsverluste an den engsten Konkurrenten Redcare./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 23:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: DocMorris Equal Weight
|Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
6,00 CHF
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
5,90 CHF
|Abst. Kursziel*:
1,69%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
5,70 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
5,26%
|
Analyst Name:
Sarah Roberts
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,10 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
