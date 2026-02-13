DAX24.945 +0,1%Est505.999 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8000 -0,7%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.935 ±0,0%Euro1,1862 -0,1%Öl67,60 -0,2%Gold5.006 -0,7%
Autoimmunerkrankung

Roche-Aktie dennoch leichter: Gazyva/Gazyvaro zeigt Studienerfolg bei seltener Nierenerkrankung

16.02.26 09:45 Uhr
Roche-Aktie dennoch tiefer: Phase-3-Studie liefert positive Ergebnisse bei primärer membranöser Nephropathie | finanzen.net

Roche hat einen Studienerfolg mit seinem Medikament Gazyva/Gazyvaro erzielt.

Wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte, hat das Medikament positive Ergebnisse bei Patienten mit primärer membranöser Nephropathie, einer seltenen Autoimmunerkrankung der Niere, gezeigt.

Die Phase-3-Studie habe statistisch signifikante und klinisch relevante Vorteile gezeigt, was sich darin widerspiegele, dass mehr Patienten nach zwei Jahren eine vollständige Remission erreichten.

Das Medikament ist laut Roche in den USA und der Europäischen Union bereits für die Behandlung von Erwachsenen mit aktiver Lupus-Nephritis sowie in 100 Ländern für verschiedene Arten von hämatologischen Krebserkrankungen zugelassen.

Die Roche-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,36 Prozent schwächer bei 358,70 Franken.

Von Nina Kienle

DOW JONES

