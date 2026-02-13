Roche-Aktie dennoch leichter: Gazyva/Gazyvaro zeigt Studienerfolg bei seltener Nierenerkrankung
Roche hat einen Studienerfolg mit seinem Medikament Gazyva/Gazyvaro erzielt.
Werte in diesem Artikel
Wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte, hat das Medikament positive Ergebnisse bei Patienten mit primärer membranöser Nephropathie, einer seltenen Autoimmunerkrankung der Niere, gezeigt.
Die Phase-3-Studie habe statistisch signifikante und klinisch relevante Vorteile gezeigt, was sich darin widerspiegele, dass mehr Patienten nach zwei Jahren eine vollständige Remission erreichten.
Das Medikament ist laut Roche in den USA und der Europäischen Union bereits für die Behandlung von Erwachsenen mit aktiver Lupus-Nephritis sowie in 100 Ländern für verschiedene Arten von hämatologischen Krebserkrankungen zugelassen.
Die Roche-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,36 Prozent schwächer bei 358,70 Franken.
Von Nina Kienle
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Roche News
Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images, lucarista / Shutterstock.com