Barclays Capital

Roche Overweight

09:01 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 410 Franken auf "Overweight" belassen. Ein führender Experte des Pharmakonzerns habe sich in einem Gespräch zuversichtlich gezeigt mit Blick auf das Medikament Giredestrant gegen Brustkrebs, schrieb James Gordon am Mittwochnachmittag./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 14:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:00 / GMT

