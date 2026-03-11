Roche Aktie
Marktkap. 290,76 Mrd. EURKGV 20,28 Div. Rendite 2,99%
WKN 855167
ISIN CH0012032048
Symbol RHHVF
Roche Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 410 Franken auf "Overweight" belassen. Ein führender Experte des Pharmakonzerns habe sich in einem Gespräch zuversichtlich gezeigt mit Blick auf das Medikament Giredestrant gegen Brustkrebs, schrieb James Gordon am Mittwochnachmittag./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 14:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Roche Overweight
|Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
410,00 CHF
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
330,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
24,24%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
321,70 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
27,45%
|
Analyst Name:
James Gordon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
346,63 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
