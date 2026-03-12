Air Liquide Aktie
Marktkap. 98,71 Mrd. EURKGV 26,28 Div. Rendite 2,31%
WKN 850133
ISIN FR0000120073
Symbol AIQUF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Air Liquide mit einem Kursziel von 194 Euro auf "Outperform" belassen. Für die Industriegasehersteller Linde, Air Liquide und Air Products wären knappheitsbedingte Höchstpreise für Helium im Zuge des Iran-Kriegs nach dem Gegenwind im vergangenen Jahr positiv, schrieb James Hooper in seiner Betrachtung der Chemie- und Halbleiterbranche vom Donnerstagabend. Für letztere betonte er, Infineon habe gut diversifizierte Lieferketten und keine direkten Abhängigkeiten von Lieferanten aus dem Nahen Osten./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 18:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 20:25 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Air Liquide Outperform
|Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
194,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
171,14 €
|Abst. Kursziel*:
13,36%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
171,16 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,34%
|
Analyst Name:
James Hooper
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
197,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Air Liquide S.A.
|14:01
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|11.03.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|26.02.26
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|Air Liquide Buy
|UBS AG
