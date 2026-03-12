DAX 23.740 +0,6%ESt50 5.794 +0,8%MSCI World 4.383 +0,5%Top 10 Crypto 9,7035 +5,9%Nas 22.440 +0,6%Bitcoin 63.966 +4,5%Euro 1,1476 -0,4%Öl 99,52 -2,2%Gold 5.096 +0,1%
Air Liquide Aktie

171,16 EUR +0,66 EUR +0,39 %
STU
154,59 CHF +0,72 CHF +0,47 %
BRX
Marktkap. 98,71 Mrd. EUR

KGV 26,28 Div. Rendite 2,31%
WKN 850133

ISIN FR0000120073

Symbol AIQUF

Bernstein Research

Air Liquide Outperform

14:01 Uhr
Air Liquide Outperform
Air Liquide S.A.
171,16 EUR 0,66 EUR 0,39%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Air Liquide mit einem Kursziel von 194 Euro auf "Outperform" belassen. Für die Industriegasehersteller Linde, Air Liquide und Air Products wären knappheitsbedingte Höchstpreise für Helium im Zuge des Iran-Kriegs nach dem Gegenwind im vergangenen Jahr positiv, schrieb James Hooper in seiner Betrachtung der Chemie- und Halbleiterbranche vom Donnerstagabend. Für letztere betonte er, Infineon habe gut diversifizierte Lieferketten und keine direkten Abhängigkeiten von Lieferanten aus dem Nahen Osten./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 18:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 20:25 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Air Liquide Outperform

Unternehmen:
Air Liquide S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
194,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
171,14 €		 Abst. Kursziel*:
13,36%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
171,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,34%
Analyst Name:
James Hooper 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
197,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Air Liquide S.A.

14:01 Air Liquide Outperform Bernstein Research
11.03.26 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
03.03.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
26.02.26 Air Liquide Buy Goldman Sachs Group Inc.
25.02.26 Air Liquide Buy UBS AG
