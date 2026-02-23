DAX 25.152 +0,7%ESt50 6.169 +0,9%MSCI World 4.548 +0,2%Top 10 Crypto 8,6275 +5,4%Nas 22.864 +1,0%Bitcoin 56.418 +3,7%Euro 1,1780 +0,0%Öl 71,06 -0,2%Gold 5.185 +0,8%
Air Liquide Aktie

Marktkap. 100,92 Mrd. EUR

KGV 26,28
WKN 850133

ISIN FR0000120073

Symbol AIQUF

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air Liquide vor einem Kapitalmarkttag von 200 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die operative Marge (Ebit) des Gaseherstellers habe seit 2022 um 3,6 Prozentpunkte zugelegt, schrieb Geoff Haire in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aus Investorensicht gehe es nun um die Frage, ob Air Liquide den Rückstand im Vergleich zu Linde wettmachen kann./rob/bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 18:06 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Air Liquide Buy

Unternehmen:
Air Liquide S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
210,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
178,48 €		 Abst. Kursziel*:
17,66%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
178,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,53%
Analyst Name:
Geoff Haire 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
197,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Air Liquide S.A.

13:51 Air Liquide Buy UBS AG
23.02.26 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
23.02.26 Air Liquide Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.02.26 Air Liquide Overweight Barclays Capital
23.02.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Air Liquide S.A.

TraderFox Stocks in Action: Air Liquide, HOCHTIEF, Norsk Hydro, Krones und Aurubis.
TraderFox Stocks in Action: Jost Werke, Knorr-Bremse, Air Liquide, ThyssenKrupp, Krones
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Air Liquide auf 'Outperform' - Ziel 189 Euro
dpa-afx Air Liquide-Aktie steigt: Gewinn dank Sparprogramm gesteigert
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Air Liquide von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Air Liquide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Air Liquide-Investment von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel hätte eine Investition in Air Liquide von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der Air Liquide-Aktie ein
Korea Times Hyundai Motor, Air Liquide strengthen partnership for hydrogen ecosystem expansion
Zacks Has Air Liquide (AIQUY) Outpaced Other Basic Materials Stocks This Year?
