Air Liquide Aktie
Marktkap. 100,92 Mrd. EURKGV 26,28
WKN 850133
ISIN FR0000120073
Symbol AIQUF
Air Liquide Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Air Liquide vor einem Kapitalmarkttag von 200 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die operative Marge (Ebit) des Gaseherstellers habe seit 2022 um 3,6 Prozentpunkte zugelegt, schrieb Geoff Haire in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aus Investorensicht gehe es nun um die Frage, ob Air Liquide den Rückstand im Vergleich zu Linde wettmachen kann./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 18:06 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Air Liquide Buy
|Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
210,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
178,48 €
|Abst. Kursziel*:
17,66%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
178,68 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,53%
|
Analyst Name:
Geoff Haire
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
197,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Air Liquide S.A.
|13:51
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|23.02.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|23.02.26
|Air Liquide Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.02.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
