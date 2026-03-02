DAX 23.168 -1,8%ESt50 5.593 -2,2%MSCI World 4.381 -0,6%Top 10 Crypto 8,8800 +2,4%Nas 22.388 -1,6%Bitcoin 58.511 +2,1%Euro 1,1558 +0,2%Öl 104,1 +11,6%Gold 5.087 -0,3%
SAFRAN Aktie

308,80 EUR -12,50 EUR -3,89 %
STU
276,29 CHF -10,48 CHF -3,65 %
BRX
Marktkap. 132,45 Mrd. EUR

KGV 17,32 Div. Rendite 1,13%
WKN 924781

ISIN FR0000073272

Symbol SAFRF

Bernstein Research

SAFRAN Outperform

12:16 Uhr
SAFRAN Outperform
Aktie in diesem Artikel
SAFRAN S.A.
308,80 EUR -12,50 EUR -3,89%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Safran auf "Outperform" belassen. Falls der Iran-Krieg und die daraus resultierenden Einschränkungen im Flugverkehr nicht lange dauerten, seien nur begrenzte Risiken für die Flugzeugbauer und -zulieferer ersichtlich, schrieb Adrien Rabier am Montag in seiner Brancheneinschätzung. Die Auftragsbestände von Airbus und Boeing sicherten diesen bei den aktuellen Produktionsraten den Betrieb für nahezu die nächsten zehn Jahre. Auch die Zulieferer dürften durch den Konflikt nicht aus der Spur kommen. Ein Risiko seien allerdings die Auswirkungen der hohen Ölpreise auf die Finanzen der Fluggesellschaften. Rabiers Branchenfavoriten sind Boeing und Safran./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:20 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Zusammenfassung: SAFRAN Outperform

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
309,90 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
308,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Adrien Rabier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
361,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAFRAN S.A.

12:16 SAFRAN Outperform Bernstein Research
06.03.26 SAFRAN Outperform Bernstein Research
06.03.26 SAFRAN Buy Goldman Sachs Group Inc.
23.02.26 SAFRAN Outperform Bernstein Research
18.02.26 SAFRAN Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

