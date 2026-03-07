DAX 23.189 -1,7%ESt50 5.602 -2,1%MSCI World 4.381 -0,6%Top 10 Crypto 8,8740 +2,3%Nas 22.388 -1,6%Bitcoin 58.511 +2,1%Euro 1,1562 +0,2%Öl 105,3 +12,8%Gold 5.091 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Anstieg der Ölpreise: DAX sehr schwach - 23.000-Punkte-Marke aber zurückerobert -- Gabler-IPO, Lufthansa, TUI, OHB, Samsung, SK hynix, Novo Nordisk, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
HUGO BOSS-Aktie gibt ab: Dividende gekürzt - Aktienrückkauf angekündigt HUGO BOSS-Aktie gibt ab: Dividende gekürzt - Aktienrückkauf angekündigt
Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co. Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MTU Aero Engines Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
337,20 EUR -14,00 EUR -3,99 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 18,91 Mrd. EUR

KGV 18,80 Div. Rendite 1,01%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0D9PT

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0D9PT0

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MTUAF

Bernstein Research

MTU Aero Engines Outperform

12:16 Uhr
MTU Aero Engines Outperform
Aktie in diesem Artikel
MTU Aero Engines AG
337,20 EUR -14,00 EUR -3,99%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat MTU auf "Outperform" belassen. Falls der Iran-Krieg und die daraus resultierenden Einschränkungen im Flugverkehr nicht lange dauerten, seien nur begrenzte Risiken für die Flugzeugbauer und -zulieferer ersichtlich, schrieb Adrien Rabier am Montag in seiner Brancheneinschätzung. Die Auftragsbestände von Airbus und Boeing sicherten diesen bei den aktuellen Produktionsraten den Betrieb für nahezu die nächsten zehn Jahre. Auch die Zulieferer dürften durch den Konflikt nicht aus der Spur kommen. Ein Risiko seien allerdings die Auswirkungen der hohen Ölpreise auf die Finanzen der Fluggesellschaften. Rabiers Branchenfavoriten sind Boeing und Safran./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:20 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Outperform

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
337,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
337,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Adrien Rabier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
426,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu MTU Aero Engines AG

12:16 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
06.03.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
25.02.26 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
25.02.26 MTU Aero Engines Hold Warburg Research
25.02.26 MTU Aero Engines Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

finanzen.net Aktuelle Analyse MTU Aero Engines-Aktie: Bernstein Research gibt Outperform-Bewertung bekannt MTU Aero Engines-Aktie: Bernstein Research gibt Outperform-Bewertung bekannt
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Mittag schwächer
EQS Group EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Silke Maurer, Kauf
finanzen.net Krisenangst: Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS und MTU uneins
finanzen.net DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätte eine Investition in MTU Aero Engines von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: DAX zum Start in der Verlustzone
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX startet mit Verlusten
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Montagvormittag mit Verlusten
finanzen.net Managers’ Transactions: Meldepflichtiger weitet Engagement bei MTU Aero Engines aus
EQS Group EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Silke Maurer, buy
EQS Group EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Johannes Bußmann, buy
EQS Group EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Katja Garcia Vila, buy
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Silke Maurer, buy
EQS Group EQS-NVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Notice of Early Redemption
RSS Feed
MTU Aero Engines AG zu myNews hinzufügen