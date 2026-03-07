MTU Aero Engines Aktie
Marktkap. 18,91 Mrd. EURKGV 18,80 Div. Rendite 1,01%
WKN A0D9PT
ISIN DE000A0D9PT0
Symbol MTUAF
MTU Aero Engines Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat MTU auf "Outperform" belassen. Falls der Iran-Krieg und die daraus resultierenden Einschränkungen im Flugverkehr nicht lange dauerten, seien nur begrenzte Risiken für die Flugzeugbauer und -zulieferer ersichtlich, schrieb Adrien Rabier am Montag in seiner Brancheneinschätzung. Die Auftragsbestände von Airbus und Boeing sicherten diesen bei den aktuellen Produktionsraten den Betrieb für nahezu die nächsten zehn Jahre. Auch die Zulieferer dürften durch den Konflikt nicht aus der Spur kommen. Ein Risiko seien allerdings die Auswirkungen der hohen Ölpreise auf die Finanzen der Fluggesellschaften. Rabiers Branchenfavoriten sind Boeing und Safran./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:20 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MTU Aero Engines
Zusammenfassung: MTU Aero Engines Outperform
|Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
337,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
337,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Adrien Rabier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
426,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|12:16
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|06.03.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|25.02.26
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|25.02.26
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|24.02.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.02.26
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|24.02.26
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|24.02.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets