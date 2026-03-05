DAX23.548 -1,1%Est505.709 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8600 -7,7%Nas22.561 -0,8%Bitcoin58.925 -3,5%Euro1,1603 ±-0,0%Öl91,30 +8,3%Gold5.139 +1,1%
Aktienanalyse

Jefferies & Company Inc. bescheinigt Buy für MTU Aero Engines-Aktie

06.03.26 17:43 Uhr
Aktie von MTU Aero Engines unter der Lupe: Jefferies & Company Inc. veröffentlicht neue Bewertung | finanzen.net

Jefferies & Company Inc.-Analyst Chloe Lemarie hat sich das MTU Aero Engines-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
349,40 EUR 2,10 EUR 0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 500 Euro belassen. Der Bestand an GTF-Triebwerken im Lager sei noch eher hoch, was aber zum Teil an Saisoneffekten und einigen Störungen bei Fluggesellschaften liegen könnte, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gleichwohl sei im Februar eine solide Anzahl an Flugzeigen wieder in den Betrieb gegangen.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die MTU Aero Engines-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die MTU Aero Engines-Aktie konnte um 17:27 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 349,90 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 42,90 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 72.762 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 1,5 Prozent zu Buche. Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte MTU Aero Engines am 30.04.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 10:26 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 10:26 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

