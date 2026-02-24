DAX 25.073 +0,4%ESt50 6.157 +0,7%MSCI World 4.546 +0,1%Top 10 Crypto 8,4445 +3,2%Nas 22.864 +1,0%Bitcoin 55.432 +1,9%Euro 1,1778 +0,0%Öl 71,23 +0,0%Gold 5.163 +0,4%
Lucid-Aktie sackt ab: Tesla-Rivale schreibt trotz Umsatzsprung weiter hohe Verluste
AUTO1-Aktie denoch in Rot: Nach Rekordjahr erwartet Unternehmen weiter steigenden Gewinn
MTU Aero Engines Aktie

Marktkap. 21,38 Mrd. EUR

KGV 18,80
WKN wurde kopiert
WKN A0D9PT

ISIN wurde kopiert
ISIN DE000A0D9PT0

Symbol wurde kopiert
Symbol MTUAF

Deutsche Bank AG

MTU Aero Engines Buy

11:56 Uhr
MTU Aero Engines Buy
MTU Aero Engines AG
377,10 EUR 5,00 EUR 1,34%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 449 Euro auf "Buy" belassen. Die Ziele für 2026 seien bei konstanter Währung höher als gedacht, schrieb Christophe Menard in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum Geschäftsbericht./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Buy

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
449,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
375,10 €		 Abst. Kursziel*:
19,70%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
377,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,07%
Analyst Name:
Christophe Menard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
427,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu MTU Aero Engines AG

11:56 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
10:16 MTU Aero Engines Hold Warburg Research
09:46 MTU Aero Engines Kaufen DZ BANK
08:01 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
MTU Aero Engines-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Buy ein
