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Marktkap. 886,69 Mrd. EUR

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WKN 860853

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ISIN US9311421039

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Symbol WMT

UBS AG

Walmart Buy

17:46 Uhr
Walmart Buy
Aktie in diesem Artikel
Walmart
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat Walmart auf "Buy" mit einem Kursziel von 147 US-Dollar belassen. Die anstehenden Zahlen des Einzelhändlers sollten ein weiteres erwartungsgemäß robustes Quartal belegen und eine positive Sicht auf die Aktie unterstützen, schrieb Michael Lasser in eine am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Zuletzt sei zwar die hohe Bewertung zum kontroversesten Thema geworden. Der Zwischenbericht dürfte aber kaum einen bemerkenswerten Kursrückgang begünstigen. Die Aktie bleibe ein Kerninvestment in der Branche und in einem schwierigen Umfeld deren Messlatte./gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 03:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 03:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: trekandshoot / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Walmart Buy

Unternehmen:
Walmart		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 147,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 131,78		 Abst. Kursziel*:
11,55%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 132,14		 Abst. Kursziel aktuell:
11,25%
Analyst Name:
Michael Lasser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 139,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

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