Deutsche Bank AG

TUI Buy

10:01 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tui nach Zahlen mit einem Kursziel von 10,5 Euro auf "Buy" belassen. Andre Juillard sieht im zweiten Geschäftsquartal des Reisekonzerns eine dynamische Entwicklung in einem schwierigen Umfeld, wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar schrieb./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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