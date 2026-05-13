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Marktkap. 3,24 Mrd. EUR

KGV 6,18 Div. Rendite 1,29%
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WKN TUAG50

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ISIN DE000TUAG505

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Symbol TUIFF

Deutsche Bank AG

TUI Buy

10:01 Uhr
TUI Buy
Aktie in diesem Artikel
TUI AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tui nach Zahlen mit einem Kursziel von 10,5 Euro auf "Buy" belassen. Andre Juillard sieht im zweiten Geschäftsquartal des Reisekonzerns eine dynamische Entwicklung in einem schwierigen Umfeld, wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar schrieb./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TUI Buy

Unternehmen:
TUI AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
10,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
6,44 €		 Abst. Kursziel*:
63,04%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
6,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
60,16%
Analyst Name:
Andre Juillard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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