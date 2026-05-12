TUI Aktie
Marktkap. 3,33 Mrd. EURKGV 6,18 Div. Rendite 1,29%
WKN TUAG50
ISIN DE000TUAG505
Symbol TUIFF
TUI Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tui nach den Quartalszahlen mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Overweight" belassen. Die Resultate und die Jahresziele entsprächen dem, was der Tourismuskonzern im April bereits mit einer Gewinnwarnung kommuniziert habe, schrieb Andrew Lobbenberg am Mittwoch. Er hält dies für ermutigend und glaubt an eine moderat positive Kursreaktion./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TUI Overweight
|Unternehmen:
TUI AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
9,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
6,50 €
|Abst. Kursziel*:
38,46%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
6,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
40,23%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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