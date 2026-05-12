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Barclays Capital

TUI Overweight

10:01 Uhr
TUI Overweight
Aktie in diesem Artikel
TUI AG
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tui nach den Quartalszahlen mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Overweight" belassen. Die Resultate und die Jahresziele entsprächen dem, was der Tourismuskonzern im April bereits mit einer Gewinnwarnung kommuniziert habe, schrieb Andrew Lobbenberg am Mittwoch. Er hält dies für ermutigend und glaubt an eine moderat positive Kursreaktion./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:25 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TUI Overweight

Unternehmen:
TUI AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
9,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
6,50 €		 Abst. Kursziel*:
38,46%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
6,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,23%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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