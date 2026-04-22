Deutsche Bank AG

TUI Buy

11:06 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Tui nach der Senkung der Jahresziele von 12 auf 10,50 Euro gekappt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Sommerbuchungen seien aufgrund der abwartenden Haltung der Kunden zurückgegangen, schrieb Andre Juillard in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Reisen in den Mittelmeerraum könnten den Rückgang bei den Zielen Türkei, Zypern und Ägypten nicht kompensieren. Positiv sei allerdings, dass zwei Kreuzfahrtschiffe von Tui Cruises endlich den Arabischen Golf verlassen hätten und ab Mitte Mai wieder ihre regulären Fahrten aufnehmen könnten./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 08:14 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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