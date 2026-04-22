TUI Aktie
Marktkap. 3,65 Mrd. EURKGV 6,18 Div. Rendite 1,29%
WKN TUAG50
ISIN DE000TUAG505
Symbol TUIFF
TUI Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Tui nach der Senkung der Jahresziele von 12 auf 10,50 Euro gekappt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Sommerbuchungen seien aufgrund der abwartenden Haltung der Kunden zurückgegangen, schrieb Andre Juillard in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Reisen in den Mittelmeerraum könnten den Rückgang bei den Zielen Türkei, Zypern und Ägypten nicht kompensieren. Positiv sei allerdings, dass zwei Kreuzfahrtschiffe von Tui Cruises endlich den Arabischen Golf verlassen hätten und ab Mitte Mai wieder ihre regulären Fahrten aufnehmen könnten./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 08:14 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TUI Buy
|Unternehmen:
TUI AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
10,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
6,94 €
|Abst. Kursziel*:
51,21%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
6,73 €
|Abst. Kursziel aktuell:
55,93%
|
Analyst Name:
Andre Juillard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
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