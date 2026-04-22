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Deutsche Bank AG

TUI Buy

11:06 Uhr
TUI Buy
Aktie in diesem Artikel
TUI AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Tui nach der Senkung der Jahresziele von 12 auf 10,50 Euro gekappt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Sommerbuchungen seien aufgrund der abwartenden Haltung der Kunden zurückgegangen, schrieb Andre Juillard in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Reisen in den Mittelmeerraum könnten den Rückgang bei den Zielen Türkei, Zypern und Ägypten nicht kompensieren. Positiv sei allerdings, dass zwei Kreuzfahrtschiffe von Tui Cruises endlich den Arabischen Golf verlassen hätten und ab Mitte Mai wieder ihre regulären Fahrten aufnehmen könnten./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 08:14 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TUI Buy

Unternehmen:
TUI AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
10,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
6,94 €		 Abst. Kursziel*:
51,21%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
6,73 €		 Abst. Kursziel aktuell:
55,93%
Analyst Name:
Andre Juillard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TUI AG

11:06 TUI Buy Deutsche Bank AG
22.04.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.04.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.04.26 TUI Market-Perform Bernstein Research
21.04.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-PVR: TUI AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TUI AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: TUI AG: Helmut Reiner Sebastian Ebel, buy
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