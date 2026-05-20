Evonik Aktie
Marktkap. 8,09 Mrd. EURKGV 23,49 Div. Rendite 7,49%
WKN EVNK01
ISIN DE000EVNK013
Symbol EVKIF
Evonik Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Evonik von 17 auf 18 Euro angehoben, die seit März deutlich erholten Aktien aber von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Anil Shenoy hält die Bewertung nun für fair, wie er am Mittwoch schrieb. Der Ergebnisauftrieb durch die Verwerfungen im Zuge des Nahost-Kriegs sei eingepreist./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 14:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: EVONIK
Zusammenfassung: Evonik Equal Weight
|Unternehmen:
Evonik AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
18,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
16,95 €
|Abst. Kursziel*:
6,19%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
16,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,26%
|
Analyst Name:
Anil Shenoy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Evonik AG
|08:01
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|20.05.26
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|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Evonik Neutral
|UBS AG
|08:01
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Evonik Neutral
|UBS AG
|20.05.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|Evonik Overweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Evonik Overweight
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|02.04.26
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|Evonik Overweight
|Barclays Capital
|22.04.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Evonik Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|18.05.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Evonik Neutral
|UBS AG
|08.05.26
|Evonik Neutral
|JP Morgan Chase & Co.