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Symbol EVKIF

Barclays Capital

Evonik Equal Weight

08:01 Uhr
Evonik Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Evonik AG
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Evonik von 17 auf 18 Euro angehoben, die seit März deutlich erholten Aktien aber von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Anil Shenoy hält die Bewertung nun für fair, wie er am Mittwoch schrieb. Der Ergebnisauftrieb durch die Verwerfungen im Zuge des Nahost-Kriegs sei eingepreist./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 14:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: EVONIK

Zusammenfassung: Evonik Equal Weight

Unternehmen:
Evonik AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
16,95 €		 Abst. Kursziel*:
6,19%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
16,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,26%
Analyst Name:
Anil Shenoy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Lauren Kjeldsen, buy
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Lauren Kjeldsen, buy
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, buy
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, buy
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Cornelius Baur, buy
EQS Group EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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