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Marktkap. 170,07 Mrd. EUR

KGV 14,11 Div. Rendite 3,60%
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WKN A3EU6F

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ISIN DK0062498333

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Symbol NONOF

Deutsche Bank AG

Novo Nordisk Hold

12:16 Uhr
Novo Nordisk Hold
Aktie in diesem Artikel
Novo Nordisk
38,45 EUR 0,26 EUR 0,67%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Hold" mit einem Kursziel von 290 dänischen Kronen belassen. Analyst Emmanuel Papadakis ging in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar auf ein Treffen mit dem Forschungschef der Dänen ein. Martin Lange sei vorsichtig optimistisch, dass die REDEFINE11-Langzeitstudie mit CagriSema zur Gewichtsreduktion besser abschneide als REDEFINE4./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novo Nordisk Hold

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
290,00 DKK
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
38,44 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
272,50 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

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