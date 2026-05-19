Volvo (B) Aktie

28,60 EUR +0,33 EUR +1,17 %
STU
26,21 CHF +0,02 CHF +0,09 %
BRX
Marktkap. 58,37 Mrd. EUR

KGV 17,46 Div. Rendite 2,87%
WKN 855689

ISIN SE0000115446

Symbol VOLVF

Deutsche Bank AG

Volvo AB (B) Hold

12:11 Uhr
Volvo AB (B) Hold
Volvo AB (B)
28,60 EUR 0,33 EUR 1,17%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volvo auf "Hold" mit einem Kursziel von 321 schwedischen Kronen belassen. Vom Kapitalmarkttag der Schweden am 10. Juni erwartet Analyst Nicolai Kempf ein umfassendes Geschäftsupdate der Schweden, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick schrieb. Zudem dürften sie ihre gestiegene Stabilität hervorheben./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volvo (B) Hold

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
321,00 SEK
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
28,24 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Nicolai Kempf 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
353,86 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volvo AB (B)

12:11 Volvo (B) Hold Deutsche Bank AG
08.05.26 Volvo (B) Buy Jefferies & Company Inc.
30.04.26 Volvo (B) Buy Goldman Sachs Group Inc.
28.04.26 Volvo (B) Market-Perform Bernstein Research
27.04.26 Volvo (B) Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Volvo AB (B)

