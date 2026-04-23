Volvo (B) Aktie
Marktkap. 59,79 Mrd. EURKGV 17,46 Div. Rendite 2,87%
WKN 855689
ISIN SE0000115446
Symbol VOLVF
Volvo AB (B) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Volvo nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 385 schwedischen Kronen auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeughersteller könne eine gute Margenentwicklung und starke Auftragszahlen im Lastwagenbereich vorweisen, schrieb Hemal Bhundia am Freitag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 06:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Volvo (B) Buy
|Unternehmen:
Volvo AB (B)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
385,00 SEK
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
317,20 SEK
|Abst. Kursziel*:
21,37%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Hemal Bhundia
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
347,14 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volvo AB (B)
|12:56
|Volvo (B) Buy
|UBS AG
|12:31
|Volvo (B) Market-Perform
|Bernstein Research
|10:21
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:21
|Volvo (B) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:26
|Volvo (B) Buy
|Jefferies & Company Inc.
