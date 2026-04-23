NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volvo nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen auf "Sector Perform" belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) die Konsensschätzung um 4 Prozent übertroffen, schrieb Nick Housden am Freitag. Auch der Auftragseingang für Lastwagen habe positiv überrascht. Dazu habe Volvo die Erwartungen für den europäischen und brasilianischen Markt ein wenig angehoben./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 02:13 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 02:13 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Volvo (B) Sector Perform
|Unternehmen:
Volvo AB (B)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
360,00 SEK
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
317,20 SEK
|Abst. Kursziel*:
13,49%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Nick Housden
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
347,14 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
