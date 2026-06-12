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RBC Capital Markets

Zalando Outperform

08:06 Uhr
Zalando Outperform
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Zalando mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Outperform" belassen. Im europäischen Mode-Einzelhandel gewinne das Onlinegeschäft weiter an Bedeutung und in Deutschland stärker als in Großbritannien, schrieb Richard Chamberlain am Sonntag. Chinesische Onlinehändler wie Shein bekämen durch höhere Luftfrachtkosten und EU-Einfuhrbestimmungen Gegenwind, weshalb sie ihre Marketinganstrengungen in Großbritannien verstärken dürften. Im umkämpften deutschen Markt favorisiert Chamberlain unter Abwägung der Bewertungen und Wachstumsaussichten Zalando vor H&M und Primark./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2026 / 19:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Zalando Outperform

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
24,90 €		 Abst. Kursziel*:
12,45%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
25,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,55%
Analyst Name:
Richard Chamberlain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zalando

08:06 Zalando Outperform RBC Capital Markets
18.05.26 Zalando Outperform RBC Capital Markets
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11.05.26 Zalando Outperform RBC Capital Markets
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EQS Group EQS-DD: Zalando SE: Dr. Astrid Arndt, Acquisition of 614 shares through the exercise of virtual Performance Shares from the Equity Incentive Plan
EQS Group EQS-DD: Zalando SE: Dr. Astrid Arndt, Sale of 2566 shares to cover taxes and costs in connection with the settlement of exercised virtual Performance Shares from the Zalando Ownership Plan 2021
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EQS Group EQS-DD: Zalando SE: Celeus GmbH, Termination of the discretionary sell order of 11 October 2024 for 25,000 shares per month at a minimum price of EUR 25.00 per share, starting 1 November 2024, ...
EQS Group EQS-DD: Zalando SE: La Plata GmbH, Termination of the discretionary sell order of 11 October 2024 for 25,000 shares per month at a minimum price of EUR 25.00 per share, starting 1 November 2024, ...
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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