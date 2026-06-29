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Symbol ZLDSF

Deutsche Bank AG

Zalando Buy

09:41 Uhr
Zalando Buy
Aktie in diesem Artikel
Zalando
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Der Online-Modehändler dürfte ein starkes zweites Quartal mit einem Umsatzwachstum von 25 Prozent verzeichnet haben, schrieb Adam Cochrane in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Allerdings sollte der Margendruck anhalten./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Zalando Buy

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
25,22 €		 Abst. Kursziel*:
38,78%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
25,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,36%
Analyst Name:
Adam Cochrane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zalando

09:41 Zalando Buy Deutsche Bank AG
29.06.26 Zalando Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.06.26 Zalando Halten DZ BANK
26.06.26 Zalando Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.06.26 Zalando Overweight Barclays Capital
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