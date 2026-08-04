DAX 26.202 +0,8%ESt50 6.487 +0,9%MSCI World 4.984 +0,1%Top 10 Crypto 8,1675 -0,1%Nas 26.585 +2,6%Bitcoin 55.716 +0,3%Euro 1,1534 +0,0%Öl 78,97 -0,5%Gold 4.162 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866 Zalando ZAL111 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor Start im Plus -- Asiens Börsen fester -- AMD mit Rekordumsatz -- SpaceX grenzt Verluste ein -- Novo Nordisk mit starkem Quartal -- Fresenius, Siemens Energy, Infineon im Fokus
Top News
DAX dürfte weitere Allzeithochs markieren - Bilanzen und Übergangsdeal für Straße von Hormus im Blick DAX dürfte weitere Allzeithochs markieren - Bilanzen und Übergangsdeal für Straße von Hormus im Blick
Allianz-Aktie stabil: AllianzGI erwirbt UOB-Asset-Management für dreistelligen Millionenbetrag Allianz-Aktie stabil: AllianzGI erwirbt UOB-Asset-Management für dreistelligen Millionenbetrag
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Zalando Aktie

Kaufen
Verkaufen
Zalando Aktien-Sparplan
25,53 EUR +0,12 EUR +0,47 %
STU
finanzen.net zero
Zalando jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 7,11 Mrd. EUR

KGV 30,68 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN ZAL111

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000ZAL1111

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ZLDSF

RBC Capital Markets

Zalando Outperform

08:16 Uhr
Zalando Outperform
Aktie in diesem Artikel
Zalando
25,53 EUR 0,12 EUR 0,47%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Outperform" belassen. Der darauf folgende Ausverkauf der Aktien sei überzogen gewesen, schrieb Richard Chamberlain in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Im zweiten Halbjahr dürfte sich eine höhere Effizienz des Online-Modehändlers bei den Kosten einstellen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 20:06 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Zalando Outperform

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
25,81 €		 Abst. Kursziel*:
8,49%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
25,53 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,67%
Analyst Name:
Richard Chamberlain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zalando

08:16 Zalando Outperform RBC Capital Markets
08:06 Zalando Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.26 Zalando Buy UBS AG
04.08.26 Zalando Buy Deutsche Bank AG
04.08.26 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Zalando

finanzen.net Zweites Quartal Zalando-Aktie mit Kursrutsch: Umsatzerwartungen verfehlt, EBIT-Prognose eingeengt Zalando-Aktie mit Kursrutsch: Umsatzerwartungen verfehlt, EBIT-Prognose eingeengt
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im DAX
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Gewinne
Dow Jones XETRA-SCHLUSS/Rally im DAX läuft - Lufthansa und Zalando fallen
finanzen.net Zalando Aktie News: Anleger schicken Zalando am Dienstagnachmittag tief südwärts
finanzen.net Börse Frankfurt: So entwickelt sich der DAX nachmittags
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX am Dienstagnachmittag fester
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/DAX legt weiter zu - Lufthansa und Zalando fallen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS belässt Zalando auf 'Buy' - Ziel 36,50 Euro
EQS Group EQS-News: Zalando delivers another quarter of profitable growth in Q2, accelerates B2B expansion and continues innovating through AI
EQS Group EQS-AFR: Zalando SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Business Times European shares slip as tech sell-off bites, Zalando slides
RSS Feed
Zalando zu myNews hinzufügen