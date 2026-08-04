Zalando Aktie
Marktkap. 7,11 Mrd. EURKGV 30,68 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111
ISIN DE000ZAL1111
Symbol ZLDSF
Zalando Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Outperform" belassen. Der darauf folgende Ausverkauf der Aktien sei überzogen gewesen, schrieb Richard Chamberlain in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Im zweiten Halbjahr dürfte sich eine höhere Effizienz des Online-Modehändlers bei den Kosten einstellen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 20:06 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Zalando Outperform
|Unternehmen:
Zalando
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
25,81 €
|Abst. Kursziel*:
8,49%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
25,53 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,67%
|
Analyst Name:
Richard Chamberlain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Zalando
|08:16
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|08:06
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|04.08.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:16
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|08:06
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|04.08.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:16
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|08:06
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Zalando Buy
|UBS AG
|04.08.26
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|12.12.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|19.06.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Zalando Market-Perform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.26
|Zalando Halten
|DZ BANK
|11.05.26
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.