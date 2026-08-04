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UBS AG

Zalando Buy

11:16 Uhr
Zalando Buy
Aktie in diesem Artikel
Zalando
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zalando nach Zahlen zum zweiten Quartal von 36,50 auf 35,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das schwache zweite Quartal dämpfe nicht die strukturell positiven Aussichten des Online-Modekonzerns, schrieb Yashraj Rajani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das dürfte sich im zweiten Halbjahr zeigen. Sorgen der Investoren über ein womöglich schwächeres Wachstum seien unbegründet./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 19:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Zusammenfassung: Zalando Buy

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,81 €		 Abst. Kursziel*:
41,07%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,68%
Analyst Name:
Yashraj Rajani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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04.08.26 Zalando Buy UBS AG
04.08.26 Zalando Buy Deutsche Bank AG
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