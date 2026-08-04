LEG Immobilien Aktie
Marktkap. 4,1 Mrd. EURKGV 3,20 Div. Rendite 3,45%
WKN LEG111
ISIN DE000LEG1110
Symbol LEGIF
LEG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für LEG nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Das Zahlenwerk wertete Thomas Rothäusler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie als neutral. Den Ausblick habe die Immobiliengruppe bestätigt und die Bewertung der Bestände decke sich mit den Erwartungen. Das Wachstum der Mieteinnahmen sei auf dem Weg, das Jahresziel zu erreichen./bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:51 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LEG Immobilien
Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy
|Unternehmen:
LEG Immobilien
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
67,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
52,85 €
|Abst. Kursziel*:
26,77%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
52,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,53%
|
Analyst Name:
Thomas Rothäusler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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