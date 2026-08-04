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ISIN DE000LEG1110

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Symbol LEGIF

Deutsche Bank AG

LEG Immobilien Buy

12:36 Uhr
LEG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
LEG Immobilien
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für LEG nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Das Zahlenwerk wertete Thomas Rothäusler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie als neutral. Den Ausblick habe die Immobiliengruppe bestätigt und die Bewertung der Bestände decke sich mit den Erwartungen. Das Wachstum der Mieteinnahmen sei auf dem Weg, das Jahresziel zu erreichen./bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:51 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LEG Immobilien

Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy

Unternehmen:
LEG Immobilien		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
67,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
52,85 €		 Abst. Kursziel*:
26,77%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
52,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,53%
Analyst Name:
Thomas Rothäusler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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