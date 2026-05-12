Barclays Capital

LEG Immobilien Equal Weight

10:11 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für LEG nach Zahlen mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der operative Gewinn (AFFO) sei im ersten Quartal gesunken, hob Paul May am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung hervor. Er sprach daher von schwächeren Zahlen. Der Konzern sei nicht immun für die derzeitigen Herausforderungen am deutschen Wohnimmobilienmarkt. Die Jahresziele hätten aber dennoch Bestand./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:07 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LEG Immobilien