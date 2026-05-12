LEG Immobilien Aktie
Marktkap. 4,49 Mrd. EURKGV 3,20 Div. Rendite 4,69%
WKN LEG111
ISIN DE000LEG1110
Symbol LEGIF
LEG Immobilien Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für LEG nach Zahlen mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der operative Gewinn (AFFO) sei im ersten Quartal gesunken, hob Paul May am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung hervor. Er sprach daher von schwächeren Zahlen. Der Konzern sei nicht immun für die derzeitigen Herausforderungen am deutschen Wohnimmobilienmarkt. Die Jahresziele hätten aber dennoch Bestand./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:07 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LEG Immobilien
Zusammenfassung: LEG Immobilien Equal Weight
|Unternehmen:
LEG Immobilien
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
57,30 €
|Abst. Kursziel*:
4,71%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
57,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,80%
|
Analyst Name:
Paul May
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
79,34 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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