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Marktkap. 4,49 Mrd. EUR

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WKN LEG111

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ISIN DE000LEG1110

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Symbol LEGIF

Barclays Capital

LEG Immobilien Equal Weight

10:11 Uhr
LEG Immobilien Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LEG Immobilien
57,25 EUR -1,45 EUR -2,47%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für LEG nach Zahlen mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der operative Gewinn (AFFO) sei im ersten Quartal gesunken, hob Paul May am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung hervor. Er sprach daher von schwächeren Zahlen. Der Konzern sei nicht immun für die derzeitigen Herausforderungen am deutschen Wohnimmobilienmarkt. Die Jahresziele hätten aber dennoch Bestand./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:07 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LEG Immobilien

Zusammenfassung: LEG Immobilien Equal Weight

Unternehmen:
LEG Immobilien		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
57,30 €		 Abst. Kursziel*:
4,71%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
57,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,80%
Analyst Name:
Paul May 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,34 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:11 LEG Immobilien Equal Weight Barclays Capital
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