UBS AG

LEG Immobilien Buy

12:21 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für LEG mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Die wichtigsten Parameter hätten die Erwartungen getoppt, schrieb Charles Boissier am Mittwoch nach den Quartalszahlen. Bei Verkäufen gebe es allerdings nur geringe Fortschritte./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LEG