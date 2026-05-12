LEG Immobilien Aktie
Marktkap. 4,49 Mrd. EURKGV 3,20 Div. Rendite 4,69%
WKN LEG111
ISIN DE000LEG1110
Symbol LEGIF
LEG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für LEG mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Die wichtigsten Parameter hätten die Erwartungen getoppt, schrieb Charles Boissier am Mittwoch nach den Quartalszahlen. Bei Verkäufen gebe es allerdings nur geringe Fortschritte./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LEG
Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy
|Unternehmen:
LEG Immobilien
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
57,10 €
|Abst. Kursziel*:
13,84%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
57,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,64%
|
Analyst Name:
Charles Boissier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
77,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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